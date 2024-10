Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, chi è la nuova concorrente Federica Petagna? Da Temptation Island alla casa del GF

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è unadel. Dopo l’esperienza didove ha partecipato in coppia con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice, la giovane napoletana è pronta a lanciarsi in unavventura televisiva. Chi è, daalE’ confermato:diè pronta a varcare la porta delcome. La ex protagonista del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha superato i provini per entrare nellapiù spiata d’Italia durante la decima puntata di lunedì 28 ottobre. Alfonso Signorini e tutto il team del GF hanno deciso di puntare sulla giovane napoletana che ha attirato l’attenzione durante il suo percorso adove ha partecipato con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice.