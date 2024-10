Quotidiano.net - Chi è Roberto Zibetti, Claudio Cecchetto nella serie degli 883

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra ledi maggior successoultimi mesi, spicca sicuramente ‘Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia883’, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now. La fiction sul successo di Max Pezzali e Mauro Repetto ha conquistato pubblico e critica, scardinando ogni dubbio e pregiudizio iniziale. A essere apprezzato, oltre alla produzione stessa, anche il cast, giudicato credibile e convincente. Oltre ai due protagonisti, c’è la figura fondamentale di, interpretato da. La carriera e i successi diè nato a Summit, negli Stati Uniti, l’11 marzo 1971, ma poi si è trasferito con la famiglia in Italia ed è cresciuto a Torino. Il suo esordio nel mondo della recitazione avviene a teatro con l’opera Gli ultimi giorni dell'umanità, regia di Luca Ronconi.