Ilgiorno.it - Cenacolo e Brera, coppia storica . Arriva il via libera dal ministero: la Pinacoteca gestirà il capolavoro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Mentre ancora i sindacati sono sul piede di guerra su Palazzo Citterio, la cui apertura è a rischio per uno sciopero indetto e confermato, ancora ieri, per il 7 dicembre, daldella Culturala notizia dell’assegnazione delvinciano alladi, sotto la direzione di Angelo Crespi. Una decisione frutto della riforma ministeriale che porta a compimento un progetto di riorganizzazione (parte da lontano, nel 2019 con l’ex ministro Bonisoli, progetto poi bloccato da Franceschini nel governo Contebis che ritirò i decreti) e funzionamento dei musei statali, una nuova articolazione territoriale. Un bel colpo per Milano, ilè la gallina dalle uova d’oro, meno per la Direzione regonale musei Lombardia che avrà vita più difficile, ma potrà pur sempre contare sui musei a trazione sirmionese (ilera l’unico milanese fra i 12 regionali).