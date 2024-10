Calcio / Juniores Regionale Marche 2024-25, risultati e marcatori della 6^ giornata (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Castelfrettese passa in testa al girone A grazie alla vittoria sul Montecchio Gallo, insegue l’Aesse Senigallia. Nel girone B il Matelica vince a Chiesanuova e diventa la nuova capolista, pirotecnico 5-4 del Tolentino contro un mai domo Moie Vallesina. Ko Jesina in casa con l’Osimana. Il Pietralacroce vince il derby contro i Portuali VALLESINA, 28 ottobre 2024 – Siamo già arrivati alla sesta giornata di campionato per la Juniores Regionale. Scopriamo insieme che è successo nell’ultimo fine settimana di partite. Girone A Nel girone A, vincono quasi tutte le squadre della provincia di Ancona. La Castelfrettese batte il Montecchio Gallo in trasferta nel big match e si porta in testa alla classifica: decidono i gol di Giuliani e Polenta nell’1-2 finale. .com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024-25, risultati e marcatori della 6^ giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Castelfrettese passa in testa al girone A grazie alla vittoria sul Montecchio Gallo, insegue l’Aesse Senigallia. Nel girone B il Matelica vince a Chiesanuova e diventa la nuova capolista, pirotecnico 5-4 del Tolentino contro un mai domo Moie Vallesina. Ko Jesina in casa con l’Osimana. Il Pietralacroce vince il derby contro i Portuali VALLESINA, 28 ottobre– Siamo già arrivati alla sestadi campionato per la. Scopriamo insieme che è successo nell’ultimo fine settimana di partite. Girone A Nel girone A, vincono quasi tutte le squadreprovincia di Ancona. La Castelfrettese batte il Montecchio Gallo in trasferta nel big match e si porta in testa alla classifica: decidono i gol di Giuliani e Polenta nell’1-2 finale.

