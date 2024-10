"Perché l'Italia non è un Paese razzista": la lezione di Capezzone alla sinistra | Video (Di domenica 27 ottobre 2024) "Io non penso che l'Italia sia un Paese razzista, ci sono dei razzisti e fanno orrore a tutti noi, ma l'Italia non è un Paese razzista": il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, lo ha detto nello studio di 4 di Sera Weekend su Rete 4. Al centro del dibattito l'uccisione di Moussa Diarra, un immigrato di 26 anni che, dopo aver provato a scagliarsi con un coltello contro un poliziotto, è stato colpito da uno sparo di quello stesso agente di polizia davanti alla stazione ferroviaria di Verona una settimana fa. Oggi, domenica 27 ottobre, circa 5mila persone, in particolare africani, hanno manifestato in corteo - chiamati a Verona dall'Alto Consiglio dei Maliani in Italia - per ricordare Diarra. Liberoquotidiano.it - "Perché l'Italia non è un Paese razzista": la lezione di Capezzone alla sinistra | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Io non penso che l'sia un, ci sono dei razzisti e fanno orrore a tutti noi, ma l'non è un": il direttore editoriale di Libero, Daniele, lo ha detto nello studio di 4 di Sera Weekend su Rete 4. Al centro del dibattito l'uccisione di Moussa Diarra, un immigrato di 26 anni che, dopo aver provato a scagliarsi con un coltello contro un poliziotto, è stato colpito da uno sparo di quello stesso agente di polizia davantistazione ferroviaria di Verona una settimana fa. Oggi, domenica 27 ottobre, circa 5mila persone, in particolare africani, hanno manifestato in corteo - chiamati a Verona dall'Alto Consiglio dei Maliani in- per ricordare Diarra.

