Da Laetitia Casta a Benedetta Porcaroli, l'ultimo atto del tappeto rosso della kermesse con una sfilza di abiti teatrali e avvolgenti (Di domenica 27 ottobre 2024) Giorni intensi di premiere, proiezioni e approfondimenti. E l'atto finale del red carpet, quello dell'attesissimo film Modì – Tre giorni sull'ala della follia dedicato alla vita di Amedeo Modigliani e firmato dal regista/divo Johnny Depp (che ha ricevuto il premio alla carriera), dove recitano Riccardo Scamarcio (nei panni dello scultore) e Luisa Ranieri (Rosalie).

