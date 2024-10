Volley, Superlega 2024/2025: Taranto batte Grottazzolina in quattro set nell’anticipo (Di sabato 26 ottobre 2024) Taranto batte una mai doma Grottazzolina: i pugliesi si impongono 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 29-27) nell’anticipo della quinta giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di Volley maschile. La neopromossa formazione guidata da Massimiliano Ortenzi, dopo un difficile avvio di match, salgono di ritmo e pareggiano i conti nel computo dei set. Gli uomini di Dante Boninfante però non si fanno sorprendere e la spuntano al quarto set, dove gli ospiti cedono solamente ai vantaggi. La Yuasa battery Grottazzolina dunque non riesce a strappare altri punti e rimane ferma a quota 2, mentre la Gioiella Prisma Taranto torna al successo dopo tre sconfitte consecutive e si rilancia in classifica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024)una mai doma: i pugliesi si impongono 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 29-27)della quinta giornata di andata del campionato didimaschile. La neopromossa formazione guidata da Massimiliano Ortenzi, dopo un difficile avvio di match, salgono di ritmo e pareggiano i conti nel computo dei set. Gli uomini di Dante Boninfante però non si fanno sorprendere e la spuntano al quarto set, dove gli ospiti cedono solamente ai vantaggi. La Yuasarydunque non riesce a strappare altri punti e rimane ferma a quota 2, mentre la Gioiella Prismatorna al successo dopo tre sconfitte consecutive e si rilancia in classifica.

