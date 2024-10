Ilrestodelcarlino.it - Serie B, i big del Sassuolo decidono il derby contro il Modena

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024),26 ottobre 2024 – Come pronosticabile, i big delfanno la differenza nelal ‘Mapei’ di Reggio Emilia, che ha rimesso di frontein campionato a undici anni dall’ultima volta. Laurientè su rigore al minuto 41 del primo tempo e Thorstvedt (alla quinta rete stagionale una sola in meno del capocannoniere del campionato, il cesenate Shpendi) al 64’ chiudono la contesa a favore degli uomini di Fabio Grosso, che superano lo Spezia in classifica e vanno a un solo punto dal Pisa capolista (che ha una partita in meno, quella che giocherà sul campo del Frosinone). Nelsi è rivisto in campo l’ex neroverde Defrel, così come si sono viste nuovamente le imprecisioni difensive, ad esempio sul rigore per il