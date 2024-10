Serie A, anticipi di oggi senza Bologna-Milan: le partite (Di sabato 26 ottobre 2024) Il sabato di anticipi di Serie A, con la nona giornata iniziata ieri dalle vittorie casalinghe di Udinese e Torino, sarà “incompleto”. Questo per il rinvio a data da destinarsi di Bologna-Milan, che si sarebbe dovuta giocare alle ore 18. Serie A 2024-2025 – 9ª GIORNATA Napoli-Lecce sabato 26 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Atalanta-Verona sabato 26 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN Parma-Empoli domenica 27 ottobre ore 12. Inter-news.it - Serie A, anticipi di oggi senza Bologna-Milan: le partite Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il sabato didiA, con la nona giornata iniziata ieri dalle vittorie casalinghe di Udinese e Torino, sarà “incompleto”. Questo per il rinvio a data da destinarsi di, che si sarebbe dovuta giocare alle ore 18.A 2024-2025 – 9ª GIORNATA Napoli-Lecce sabato 26 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Atalanta-Verona sabato 26 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN Parma-Empoli domenica 27 ottobre ore 12.

