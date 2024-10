I militari, il tempio e la criminale: l'inchiesta sulle "talpe cinesi" che scuote Taiwan (Di sabato 26 ottobre 2024) Nove ufficiali militari in servizio e in congedo sono stati accusati, assieme ad una donna che gravitava nel mondo della criminalità organizzata, di aver effettuato spionaggio a Taiwan per conto di Pechino Ilgiornale.it - I militari, il tempio e la criminale: l'inchiesta sulle "talpe cinesi" che scuote Taiwan Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nove ufficialiin servizio e in congedo sono stati accusati, assieme ad una donna che gravitava nel mondo della criminalità organizzata, di aver effettuato spionaggio aper conto di Pechino

Strasburgo condanna le "provocazioni militari" della Cina contro Taiwan - I deputati europei riuniti a Strasburgo hanno condannato le "continue provocazioni militari" della Cina contro Taiwan e respinto "fermamente" qualsiasi modifica unilaterale dello status dello Stretto. Dal 14 ottobre Pechino ha dato il via ... (Today.it)

Nel Pacifico spirano venti di guerra : Xi annuncia esercitazioni militari con munizioni reali nei pressi di Taiwan. Ira di Taipei : “Vogliono la guerra” - Nel Pacifico spirano venti di guerra sempre più insistenti. Ad aumentare una tensione già oltre il livello di guardia, che rischia di far sfuggire la situazione di mano, è la nuova provocazione della Cina di Xi Jinping. Dopo aver invitato le truppe ... (Lanotiziagiornale.it)

Taiwan - nuove manovre militari cinesi - 10.48 Nuove manovre militari di Pechino intorno a Taiwan, che la Cina considera parte inalienabile del suo territorio. Per Taipei queste esercitazioni con un numero record di velivoli e unità navali rappresentano una "minaccia" alla stabilità ... (Televideo.rai.it)

Taiwan - cosa aspettarsi dopo le ultime esercitazioni militari della Cina - Il giorno dopo, a Taiwan, è come se nulla fosse successo. La Borsa di Taipei ha chiuso in rialzo, in serata suona una rock band. La vita prosegue come sempre e le esercitazioni militari della Cina sono solo un’eco, apparentemente lontana. L’isola è ... (Lettera43.it)