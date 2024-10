Ucraina: Zelensky, 'oltre piano vittoria, sviluppiamo settori economico e militare' (Di venerdì 25 ottobre 2024) Kiev, 25 ott. (Adnkronos) - L'Ucraina sta sviluppando un piano interno per rafforzare il Paese in ambito economico, militare e informatico. Lo ha detto, nel suo discorso serale di ieri, il presidente Volodymyr Zelensky, secondo cui, il piano interno, insieme al piano della vittoria, garantirà che l'Ucraina "abbia le giuste risposte a tutte le sfide di quest'anno e del prossimo anno". La conferma arriva pochi giorni dopo che una fonte vicina all'ufficio presidenziale aveva dichiarato al Kyiv Independent che l'Ucraina sta preparando un piano d'azione, non alternativo a quello della vittoria, per resistere alla guerra su vasta scala della Russia. Liberoquotidiano.it - Ucraina: Zelensky, 'oltre piano vittoria, sviluppiamo settori economico e militare' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Kiev, 25 ott. (Adnkronos) - L'sta sviluppando uninterno per rafforzare il Paese in ambitoe informatico. Lo ha detto, nel suo discorso serale di ieri, il presidente Volodymyr, secondo cui, ilinterno, insieme aldella, garantirà che l'"abbia le giuste risposte a tutte le sfide di quest'anno e del prossimo anno". La conferma arriva pochi giorni dopo che una fonte vicina all'ufficio presidenziale aveva dichiarato al Kyiv Independent che l'sta preparando und'azione, non alternativo a quello della, per resistere alla guerra su vasta scala della Russia.

