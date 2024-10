“Non viene a fare il vice”: via Vlahovic, scelto il nuovo bomber | ESCLUSIVO (Di venerdì 25 ottobre 2024) Possibile via vai nel reparto offensivo della Juventus: Vlahovic potrebbe partire nel caso arrivasse l’attaccante corteggiato Un difensore per sostituire Bremer, ma anche un attaccante. Queste le due necessità che la Juventus ha per il mercato di gennaio. “Non viene a fare il vice”: via Vlahovic, scelto il nuovo bomber ESCLUSIVO (LaPresse) – Calciomercato.itNecessità diverse, perché che la retroguardia sia corta è un dato di fatto, mentre per il reparto offensivo c’è ancora la speranza di poter recuperare Milik. Crede però che qualcosa possa accadere anche davanti Gianni Balzarini, intervenuto a JuveZone sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il giornalista Mediaset ha le idee chiare sul mercato bianconero: “Giuntoli nel prepartita con lo Stoccarda ha detto che ci sarà un intervento probabilmente in difesa, ma non voglio credere che sia così. Calciomercato.it - “Non viene a fare il vice”: via Vlahovic, scelto il nuovo bomber | ESCLUSIVO Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Possibile via vai nel reparto offensivo della Juventus:potrebbe partire nel caso arrivasse l’attaccante corteggiato Un difensore per sostituire Bremer, ma anche un attaccante. Queste le due necessità che la Juventus ha per il mercato di gennaio. “Nonil”: viail(LaPresse) – Calciomercato.itNecessità diverse, perché che la retroguardia sia corta è un dato di fatto, mentre per il reparto offensivo c’è ancora la speranza di poter recuperare Milik. Crede però che qualcosa possa accadere anche davanti Gianni Balzarini, intervenuto a JuveZone sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il giornalista Mediaset ha le idee chiare sul mercato bianconero: “Giuntoli nel prepartita con lo Stoccarda ha detto che ci sarà un intervento probabilmente in difesa, ma non voglio credere che sia così.

