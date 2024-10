Milan-Napoli GRATIS IN TV, grande notizia per i tifosi: le info e i dettagli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milan – Napoli sarà disponibile GRATIS in tv, anche per i non abbonati a DAZN: l’annuncio rilasciato in questi minuti fa esultare tutti i tifosi azzurri. In casa Napoli non si attende altro che il ritorno in campo degli azzurri, previsto per sabato pomeriggio nella sfida contro il Lecce. Allo stadio Diego Armando Maradona (fischio d’inizio alle ore 15:00, ndr), i tifosi azzurri non faranno mancare il loro supporto: il sold out è annunciato ormai da giorni, sintomo di come l’entusiasmo sia ormai alle stelle per una squadra che, al di là del primo posto in solitaria in classifica, ha dato grandi segnali di compattezza e di competitività. Ma non solo i salentini: i pensieri dei tifosi azzurri è anche per il prossimo big match contro il Milan, in programma per martedì sera. Spazionapoli.it - Milan-Napoli GRATIS IN TV, grande notizia per i tifosi: le info e i dettagli Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)sarà disponibilein tv, anche per i non abbonati a DAZN: l’annuncio rilasciato in questi minuti fa esultare tutti iazzurri. In casanon si attende altro che il ritorno in campo degli azzurri, previsto per sabato pomeriggio nella sfida contro il Lecce. Allo stadio Diego Armando Maradona (fischio d’inizio alle ore 15:00, ndr), iazzurri non faranno mancare il loro supporto: il sold out è annunciato ormai da giorni, sintomo di come l’entusiasmo sia ormai alle stelle per una squadra che, al di là del primo posto in solitaria in classifica, ha dato grandi segnali di compattezza e di competitività. Ma non solo i salentini: i pensieri deiazzurri è anche per il prossimo big match contro il, in programma per martedì sera.

