Ilfattoquotidiano.it - “Ha avuto un malore sotto la doccia”: dramma nel volley, morta Valentina Sergi. Aveva 33 anni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La comunità pallavolistica salentina è in lutto per la morte di, giocatrice di 33dell’Astradi Presicce-Acquarica, trovata senza vita giovedì 24 ottobre nel suo appartamento. L’atleta, originaria di Torre San Giov, marina di Ugento, secondo una prima ricostruzione – scrive il Corriere del Mezzogiorno – haunimprovviso mentre erala. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarla. La notizia ha sconvolto la sua famiglia e tutta la comunità sportiva, che si stringe intorno ai suoi cari: il padre Danilo, la madre Anna Maria, il compagno Walter, il fratello Alberto, la cognata Maria Rita e il nipotino Filippo.era una figura amata sia in campo che fuori, come emrge dalle numerose dediche e messaggi di cordoglio comparsi sui social.