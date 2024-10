Ilgiorno.it - Disabilità, secondo ricorso al Tar:: "Dalla Giunta nessuna vera soluzione"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Sono passati cinque mesi dal momento in cui le famiglie e le associazioni del Comitato Caregiver Familiari B1-B2 Affondate hanno depositato ilal TAR contro Regione Lombardia per i tagli alle misure di sostegno alla gravissima e grave. Manovra che ha portato la Regione a deliberare, in fretta e furia, nuove risorse per la B1. Restano, però, aperte numerose criticità e si prosegue a compiere passi falsi". Questo l’incipit con il quale le associzioni che si riconoscono nel Comitato Caregiver annunciano unal Tar, affidato sempre all’avvocato Laura Andrao.