Col San Martino ospita l’evento per la salvaguardia della viticoltura in pendenza

Sabato 26 ottobre, dalle 9 alle 16, si terrà presso l'Azienda Agricola Merotto di Col San Martino, nel comune di Farra di Soligo, la manifestazione "Vite in Campo – Eroica 2024", un appuntamento di riferimento per il settore vitivinicolo, con un focus particolare sulle sfide della viticoltura in pendenza

L'Unieuro ospita Pesaro per ripartire. Martino : "Abbiamo grande voglia di tornare in campo" - L'Unieuro Forlì è pronta a ricevere all'Arena la visita della Carpegna Prosciutto VL Pesaro nel match valido per la quinta giornata di andata della Regular Season del Campionato di Serie A2. Un match nel quale, una volta di più, il supporto del ... (Forlitoday.it)

L'Unieuro ospita la Tezenis Verona. Martino : "Possiamo esaltarci in campo aperto" - Seconda sfida casalinga, nell'arco di quattro giorni, per la Pallacanestro Forlì 2.015 di coach Antimo Martino, seconda sfida che, nelle intenzioni del tecnico dei biancorossi, serve a dare continuità alla bella vittoria contro la Sella Cento. ... (Forlitoday.it)