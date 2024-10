Amica.it - Amori in casa Beckham: chi è Jackie Apostel, fidanzata di Cruz

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ormai sono loro i protagonisti del gossip di. Dopo Romeo (e la nuovadal cognome famoso) tocca a: il più piccolo dei figli maschi dei Becks, 19 anni, ha un nuovo amore (che non andrebbe a genio a mamma Victoria). GUARDA LE FOTO Re Carlo ballerino scatenato, il principe William con Davide il recap della settimana royalin love conLei si chiama, ha 29 anni, origini tedesco-brasiliane e di mestiere fa la cantautrice: ha militato nel gruppo al femminile delle Schultz prima di annunciare l’intenzione di avviare una carriera da solista. La relazione conandrebbe avanti da maggio 2024 e, sin dalle prime paparazzate che li immortalavano insieme, ha fatto discutere non poco per la differenza d’età di 10 anni.