Liberoquotidiano.it - "Schlein? Poverina...": Tajani scatenato, come smaschera la segretaria Pd in tv | Video

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ellya Dritto e Rovescio attacca l'esecutivo di centrodestra e mette nel mirino i risultati conseguiti dall'esecutivo in questi primi due anni di legislatura. Ladel Pd ha messo soprattutto in discussione la manovra con la solita retorica sulla Sanità : "Meloni sono giorni che dà i numeri sulla sanità . Noi li abbiamo messi in fila e se si guarda la spesa sanitaria sul Pil è scesa. Meloni dice che le fa ridere che si calcoli la spesa in base al Pil ma si fa così in tutto il mondo, quelli che piangono però sono gli italiani. Siamo ai minimi storici degli ultimi 15 anni tanto che 4 milioni e mezzo hanno rinunciato a curarsi. La destra abbia il coraggio di dire che vuole una sanità a misura del portafoglio. Il primo effetto della manovra è stata la proclamazione dello sciopero dei medici. Noi saremo con loro".