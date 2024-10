San Gallo-Fiorentina interrotta: i fumogeni lanciati dai tifosi viola hanno ridotto la visibilità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Primo sesto di gara tra San Gallo e Fiorentina caratterizzato dal lancio di fumogeni dei tifosi ospiti, che hanno portato il direttore di gara Frid a interrompere per due volte l’incontro. Dal settore occupato dai supporters viola sono infatti piovuti dei fumogeni verso il terreno di gioco, che hanno ridotto notevolmente la visibilità costringendo allo stop prima dall’11’ al 14? e poi ancora una volta dal 16? al 18?. San Gallo-Fiorentina interrotta: i fumogeni lanciati dai tifosi viola hanno ridotto la visibilità SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Primo sesto di gara tra Sancaratterizzato dal lancio dideiospiti, cheportato il direttore di gara Frid a interrompere per due volte l’incontro. Dal settore occupato dai supporterssono infatti piovuti deiverso il terreno di gioco, chenotevolmente lacostringendo allo stop prima dall’11’ al 14? e poi ancora una volta dal 16? al 18?. San: idailaSportFace.

