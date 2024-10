Napoli pronto per la sfida contro il Lecce: Conte valuta Neres al posto di Kvaratskhelia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato il Napoli affronterà il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona, e secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte potrebbe optare per David Neres titolare al posto di Khvicha Kvaratskhelia. Neres ha dimostrato un buon contributo nella vittoria contro l’Empoli, pur senza segnare o fornire assist, aiutando la squadra a mantenere il vantaggio ottenuto con L'articolo Napoli pronto per la sfida contro il Lecce: Conte valuta Neres al posto di Kvaratskhelia Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato ilaffronterà ilallo stadio Diego Armando Maradona, e secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Antoniopotrebbe optare per Davidtitolare aldi Khvichaha dimostrato un buon contributo nella vittorial’Empoli, pur senza segnare o fornire assist, aiutando la squadra a mantenere il vantaggio ottenuto con L'articoloper lailaldi

Napoli-Lecce - Conte cambia tutto : Tridente con Ngonge e Neres - com. Napoli si prepara così a una sfida importante per mantenere alta la fiducia e l’entusiasmo dei tifosi, con uno sguardo già rivolto al San Siro per la sfida di martedì contro il Milan. Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano potrebbero prendersi un turno di riposo dopo sette partite consecutive e gli impegni con le rispettive nazionali. (Napolipiu.com)

Calcio Napoli - Neres : “Dopo Lecce gare toste - ma vogliamo mantenere il primo posto” - L’esterno brasiliano potrebbe scendere in campo da titolare nella sfida che attende il Calcio Napoli contro il Lecce, l’ultima sulla carta meno complicata, prima di una serie di big match. Ma ora testa solo al Lecce sabato”. “Siamo pronti a mantenere il primato, siamo un gruppo consapevole della sequenza di gare toste che ci attende. (2anews.it)

Napoli - chance dal 1? per David Neres? Conte ci pensa : ecco chi riposa - Napoli, contro il Lecce possibile partenza dal primo minuto per David Neres: il brasiliano si candida ad una maglia da titolare: ecco al posto di chi Sabato pomeriggio il Napoli ospita il Lecce e Antonio Conte pensa ad alcuni cambi di formazione: David Neres infatti, come riportato da la Gazzetta dello Sport, spinge per una […]. (Calcionews24.com)