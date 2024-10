La storia di Luisa Spagnoli raccontata in un libro: esce oggi la biografia di Paola Jacobbi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Esiste già una miniserie, uscita nel 2016, che racconta la vita di un’imprenditrice poliedrica, simbolo dell’eccellenza e della storia della moda italiana. Mentre oggi a Milano è stato presentato il libro “Luisa” di Paola Jacobbi, che racconta la biografia di Luisa Spagnoli. È insieme racconto e romanzo, con un intreccio di storie di tre donne: Luisa, Ida e Marina Vasconcelos. Donne che vivono con determinazione, nonostante le difficoltà dei tempi (la Spagnoli era nata nel 1877) e delle loro vicende personali. Un simbolo di lotta femminile, prima e anche dopo: il volume ha il contributo di Partecipazioni Mediterranee, che devolverà il 10% del prezzo di copertina alla ong Wamba Ets. Metropolitanmagazine.it - La storia di Luisa Spagnoli raccontata in un libro: esce oggi la biografia di Paola Jacobbi Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Esiste già una miniserie, uscita nel 2016, che racconta la vita di un’imprenditrice poliedrica, simbolo dell’eccellenza e delladella moda italiana. Mentrea Milano è stato presentato il” di, che racconta ladi. È insieme racconto e romanzo, con un intreccio di storie di tre donne:, Ida e Marina Vasconcelos. Donne che vivono con determinazione, nonostante le difficoltà dei tempi (laera nata nel 1877) e delle loro vicende personali. Un simbolo di lotta femminile, prima e anche dopo: il volume ha il contributo di Partecipazioni Mediterranee, che devolverà il 10% del prezzo di copertina alla ong Wamba Ets.

