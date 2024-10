Giornata mondiale Onu: sotto le macerie di Gaza resta sepolto anche l’ordine internazionale (Di giovedì 24 ottobre 2024) di Roberto Iannuzzi * Quello che avrebbe dovuto essere un importante anniversario per la comunità delle nazioni rischia di tradursi nella tragica celebrazione del fallimento della legalità internazionale e nel trionfo della nuda forza sul diritto. Esattamente 79 anni fa, il 24 ottobre 1945, entrava in vigore la Carta dell’Onu dopo che si era appena conclusa la seconda guerra mondiale. L’inaugurazione della Carta incarnava la speranza che un pacifico sistema di relazioni internazionali potesse emergere dalle ceneri del conflitto più distruttivo della storia. Oggi quella speranza, a lungo coltivata e troppo spesso disattesa, giace in frantumi di fronte alla catastrofe di Gaza e al divampare di un conflitto che rischia di estendersi all’intero Medio Oriente. Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale Onu: sotto le macerie di Gaza resta sepolto anche l’ordine internazionale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) di Roberto Iannuzzi * Quello che avrebbe dovuto essere un importante anniversario per la comunità delle nazioni rischia di tradursi nella tragica celebrazione del fallimento della legalitàe nel trionfo della nuda forza sul diritto. Esattamente 79 anni fa, il 24 ottobre 1945, entrava in vigore la Carta dell’Onu dopo che si era appena conclusa la seconda guerra. L’inaugurazione della Carta incarnava la speranza che un pacifico sistema di relazioni internazionali potesse emergere dalle ceneri del conflitto più distruttivo della storia. Oggi quella speranza, a lungo coltivata e troppo spesso disattesa, giace in frantumi di fronte alla catastrofe die al divampare di un conflitto che rischia di estendersi all’intero Medio Oriente.

