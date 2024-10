Bologna, riecco Ferguson in gruppo: ottime notizie per Italiano, il comunicato del club (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Bologna riabbraccia Ferguson: il giocatore era reduce da un grave infortunio che lo ha estromesso anche dall’Europeo È tornato ad allenarsi in gruppo Lewis Ferguson. Il centrocampista del Bologna di nazionalità scozzese aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dopo diversi mesi è tornato in campo. A renderlo noto Calcionews24.com - Bologna, riecco Ferguson in gruppo: ottime notizie per Italiano, il comunicato del club Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilriabbraccia: il giocatore era reduce da un grave infortunio che lo ha estromesso anche dall’Europeo È tornato ad allenarsi inLewis. Il centrocampista deldi nazionalità scozzese aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dopo diversi mesi è tornato in campo. A renderlo noto

