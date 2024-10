Thesocialpost.it - Bologna-Milan, caos totale: dallo 0-3 a tavolino al campo neutro, tutti gli scenari

(Di giovedì 24 ottobre 2024), in programma sabato per la nona giornata di serie A è diventata un caso, o meglio “un”. Oggi, il sindaco di, Matteo Lepore, ha emesso un’ordinanza che vieta lo svolgimento della gara, prevista per il prossimo turno di campionato, a causa dell’emergenza causata dall’alluvione che ha colpito la zona e dell’allerta rossa prevista per il fine settimana. Secondo quanto riportato da TMW, la decisione è stata presa autonomamente dal sindaco, senza il coinvolgimento diretto del prefetto o del questore. Sebbene l’ordinanza parli di annullamento della gara, il sindaco ha interpretato una vecchia disposizione legata a esigenze sanitarie per chiudere lo stadio, più che per annullare il match stesso.