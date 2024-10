Beauty care con la zucca: rimedi fai da te per pelle e capelli (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo d’autunno, tempo di una Beauty care specifica, meglio se a base di ingredienti naturali. Ecco, allora, che ci viene in soccorso un ortaggio di stagione dalle molteplici proprietà: la zucca! Ricca di minerali, vitamine e micronutrienti alleati della bellezza della pelle e dei capelli, è utilizzabile in ogni sua parte: semi, polpa, olio apportano oligo-elementi e antiossidanti efficaci al benessere interiore ed esteriore. Donnaup.it - Beauty care con la zucca: rimedi fai da te per pelle e capelli Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo d’autunno, tempo di unaspecifica, meglio se a base di ingredienti naturali. Ecco, allora, che ci viene in soccorso un ortaggio di stagione dalle molteplici proprietà: la! Ricca di minerali, vitamine e micronutrienti alleati della bellezza dellae dei, è utilizzabile in ogni sua parte: semi, polpa, olio apportano oligo-elementi e antiossidanti efficaci al benessere interiore ed esteriore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Novità skincare per una pelle luminosa anche nelle giornate di grigio e pioggia. Creme corpo e detergenti per coccole quotidiane. È tempo di shopping beauty - Di gratificazione, di conforto, di profumo, di sensorialità. Per rimettersi al centro delle proprie attenzioni, recuperando piccoli momenti tutti per sé. . Perché le formule dedicate al corpo, in vista dell’inverno, sembrano avere bisogno di qualche “extra”. Le formule puntano ad essere sempre più cocoon, con soli estratti botanici o ingredienti rubati alla tavola come il thé, il miele, frutti ... (Iodonna.it)

I supereroi della skincare : 4 sieri da integrare nella beauty routine - . Fino al 100% in più di idratazione nella pelle 12 ore dopo una singola applicazione*. Per questo motivo utilizzare sieri differenti e combinati tra loro è la scelta ideale – e non invasiva – per aiutare la pelle a mantenersi giovane e bella. Bakuchiol: Un antiossidante di origine naturale che aiuta a uniformare il tono della pelle e a ridurre delicatamente la comparsa di linee sottili e ... (361magazine.com)

Il colpo di fulmine beauty : il siero da applicare tra i 30 e i 50 anni - Il siero al retinolo della linea Delay Infinity di Vagheggi Phytocosmetici agisce distendendo le rughe grazie alla presenza nella formula di un particolare peptide che modula la contrazione muscolare della mimica facciale. La sua azione si ispira a quella della tossina botulinica, rimanendo pur sempre un cosmetico. (Vanityfair.it)