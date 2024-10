Fanpage.it - Paolo Sorrentino: “Il film LORO su Berlusconi? L’hanno censurato”, il regista commenta la scelta di Mediaset

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)conferma a Fanpage.it la censura subita dal, sulla vita di Silvio, i cui diritti d'antenna sono stati acquisiti da, attraverso la società Medusa, dopo l'uscita in sala del 2018. Impossibile vederlo in Italia, ma all'estero sì. "Lo hanno censurato, non lo fanno vedere", dichiara il noto, al cinema con Parthenope dal 24 ottobre.