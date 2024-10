Sport.quotidiano.net - Nba, Opening Night: orari e dove vedere le prime partite in tv

(Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – Finalmente riparte la Nba. Comincia la caccia ai Boston Celtics, campioni in carica dopo aver avuto la meglio dei Dallas Mavericks nelle Finals. Tatum e compagni saranno i primi a scendere in campo al Td Garden: avversaria di turno New York. Prima della palla a due ci sarà la consueta cerimonia di consegna degli anelli. Coach Mazzulla deve ancora rinunciare a Kristaps Porzingis, che sta recuperando dall'infortunio degli scorsi mesi. Dall'altra parte ecco i rinnovati Knicks, che in estate sono stati protagonisti della trade che ha portato nella Grande Mela da Minnesota Karl-Anthony Towns, mentre ai Twolves sono finiti Julius Randle e Donte DiVincenzo. Attesa per LeBron e Bonny Nell'altra sfida dellasaranno di scena alla Crypto.com Arena di Los Angeles,i Lakers affronteranno proprio Minnesota.