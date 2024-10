Anche il Perù nel caso Lava Jato: l’ex presidente Toledo condannato a 20 anni e sei mesi per corruzione e riciclaggio (Di martedì 22 ottobre 2024) Alejandro Toledo, governatore del Perù dal 2001 al 2006, è stato condannato in primo grado dalla Corte suprema nazionale – presieduta da Ziada Pérez Inés Rojas e Richarth Quispe – a 20 anni e sei mesi di prigione per corruzione e riciclaggio di denaro. l’ex presidente è accusato di aver accettato, durante la sua presidenza, una maxi tangente da 35 milioni di dollari proposta dal gigante brasiliano dell’edilizia Odebrecht in cambio di appalti di costruzione delle sezioni 2 e 3 dell’Autostrada Interoceanica Sud. Secondo la Procura peruviana, fondamentale come prestanome per il trasferimento del denaro è stato Josef Maiman, uomo d’affari israeliano legato a Toledo e defunto nel 2021. Durante il processo era stato lo stesso ex presidente ad ammettere che il suo amico Maiman aveva pagato le ultime rate dell’ipoteca sulla sua casa di Lima, non giustificando però la provenienza del denaro. Ilfattoquotidiano.it - Anche il Perù nel caso Lava Jato: l’ex presidente Toledo condannato a 20 anni e sei mesi per corruzione e riciclaggio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alejandro, governatore deldal 2001 al 2006, è statoin primo grado dalla Corte suprema nazionale – presieduta da Ziada Pérez Inés Rojas e Richarth Quispe – a 20e seidi prigione perdi denaro.è accusato di aver accettato, durante la sua presidenza, una maxi tangente da 35 milioni di dollari proposta dal gigante brasiliano dell’edilizia Odebrecht in cambio di appalti di costruzione delle sezioni 2 e 3 dell’Autostrada Interoceanica Sud. Secondo la Procura peruviana, fondamentale come prestanome per il trasferimento del denaro è stato Josef Maiman, uomo d’affari israeliano legato ae defunto nel 2021. Durante il processo era stato lo stesso exad ammettere che il suo amico Maiman aveva pagato le ultime rate dell’ipoteca sulla sua casa di Lima, non giustificando però la provenienza del denaro.

