“13mila euro a testa in un anno spesi nell’azzardo”: Anguillara Veneta ha davvero la più alta incidenza di gioco online? (Di martedì 22 ottobre 2024) Il report intitolato “Non così piccoli. L’azzardo online nei piccoli comuni italiani”, basato sui dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rivelato che Anguillara Veneta, in provincia di Padova, è il comune italiano con la più alta incidenza pro capite di scommesse online. Lo studio, condotto da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon, ha analizzato i dati di 3.232 comuni italiani con una popolazione compresa tra i 2.000 e i 9.999 abitanti, che rappresentano un quarto della popolazione italiana e il 41% dei comuni del Paese. Tra questi, Anguillara Veneta ha attirato l’attenzione: ogni abitante del paese tra i 18 e 74 anni, circa 4.000 residenti, scommetterebbe in media 1.100 euro al mese online, per un totale di 13.073 euro pro capite nel 2023. Ilfattoquotidiano.it - “13mila euro a testa in un anno spesi nell’azzardo”: Anguillara Veneta ha davvero la più alta incidenza di gioco online? Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il report intitolato “Non così piccoli. L’azzardonei piccoli comuni italiani”, basato sui dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rivelato che, in provincia di Padova, è il comune italiano con la piùpro capite di scommesse. Lo studio, condotto da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon, ha analizzato i dati di 3.232 comuni italiani con una popolazione compresa tra i 2.000 e i 9.999 abitanti, che rappresentano un quarto della popolazione italiana e il 41% dei comuni del Paese. Tra questi,ha attirato l’attenzione: ogni abitante del paese tra i 18 e 74 anni, circa 4.000 residenti, scommetterebbe in media 1.100al mese, per un totale di 13.073pro capite nel 2023.

