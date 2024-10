Studio Aperto, "per la prima volta": il "botto in controtendenza", cosa fa volare il tg di Italia 1 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Studio Aperto) Potenza dei social network. Per la prima volta dall'inizio del nuovo capitolo del conflitto israelo-palestinese, che ha coinciso con la strage del 7 ottobre 2023, si nota un dato Auditel in controtendenza. In tutti questi mesi, se si esclude il picco della settimana immediatamente successiva al 7 ottobre quando tutti i media diedero massimo risalto alla più grande strage di ebrei dopo l'Olocausto, l'interesse per la questione mediorientale è stato decisamente tiepido dal punto di vista delle curve. Tg, talk e organi d'informazione hanno dato sempre adeguato spazio al Medio Oriente ma i servizi dedicati a questo tema penalizzavano decisamente gli ascolti fino a 1/2 punti percentuali. Liberoquotidiano.it - Studio Aperto, "per la prima volta": il "botto in controtendenza", cosa fa volare il tg di Italia 1 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Potenza dei social network. Per ladall'inizio del nuovo capitolo del conflitto israelo-palestinese, che ha coinciso con la strage del 7 ottobre 2023, si nota un dato Auditel in. In tutti questi mesi, se si esclude il picco della settimana immediatamente successiva al 7 ottobre quando tutti i media diedero massimo risalto alla più grande strage di ebrei dopo l'Olocausto, l'interesse per la questione mediorientale è stato decisamente tiepido dal punto di vista delle curve. Tg, talk e organi d'informazione hanno dato sempre adeguato spazio al Medio Oriente ma i servizi dedicati a questo tema penalizzavano decisamente gli ascolti fino a 1/2 punti percentuali.

