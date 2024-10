StatisticAll, si chiude decima edizione Festival della Statistica e della Demografia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Si è chiusa con numeri importanti la decima edizione di Statisticall, il Festival della Statistica e della Demografia, con il patrocinio della Commissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo. La kermesse dei quattro giorni del Festival, dal 17 al 20 ottobre, ha ospitato nelle 6 location: 90 eventi, oltre 160 tra relatori, giornalisti e artisti¸ 4 spettacoli serali, 4 spritz e 6 caffè statistici. Più di 60 volontari, oltre 90 persone dello staff, 6 patrocini, 22 sponsor; 6 media partner e Angi come main partner scientifico. Sono state 6000 le visualizzazioni su Instagram e 2000 le visualizzazioni delle dirette YouTube. Si è registrata la copertura di oltre 20.000 utenti sui social di StastisticAll e Istat. Hanno giocato in piazza al “Giro d'Europa in 80 statistiche” oltre 1. Liberoquotidiano.it - StatisticAll, si chiude decima edizione Festival della Statistica e della Demografia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Si è chiusa con numeri importanti ladi, il, con il patrocinioCommissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo. La kermesse dei quattro giorni del, dal 17 al 20 ottobre, ha ospitato nelle 6 location: 90 eventi, oltre 160 tra relatori, giornalisti e artisti¸ 4 spettacoli serali, 4 spritz e 6 caffè statistici. Più di 60 volontari, oltre 90 persone dello staff, 6 patrocini, 22 sponsor; 6 media partner e Angi come main partner scientifico. Sono state 6000 le visualizzazioni su Instagram e 2000 le visualizzazioni delle dirette YouTube. Si è registrata la copertura di oltre 20.000 utenti sui social di StastisticAll e Istat. Hanno giocato in piazza al “Giro d'Europa in 80 statistiche” oltre 1.

Al via la decima edizione di StatisticAll : il festival europeo su dati e migrazioni - Coesione e disparità territoriali: l’importanza delle politiche europee Subito dopo, si è tenuto un dibattito su “Coesione, autonomie e territori: come costruire un’Europa più giusta”. Inoltre, i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non sembrano sufficienti a compensare le disuguaglianze storiche esistenti tra nord e sud. (Gaeta.it)

Statistica - al via la decima edizione di StatisticAll - Fiducia, etica, sistema: il futuro dei dati in Europa”. (Adnkronos) – Ai nastri di partenza, con il patrocinio della Commissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo, la decima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, con quattro giorni di eventi dedicati alle “Statistiche senza frontiere. (Webmagazine24.it)

Statistica - al via la decima edizione di StatisticAll - Per le future generazioni ci sarà StatisticAllYoung Ai nastri di partenza, con il patrocinio della Commissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo, la decima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, con quattro giorni di eventi dedicati alle “Statistiche senza frontiere. (Sbircialanotizia.it)