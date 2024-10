Screening cuore completo e gratuito, riparte 'Truck tour'con tappa in 28 città (Di lunedì 21 ottobre 2024) Iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - La salute del cuore prima di tutto. Il 25 ottobre riparte la Campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare 'Truck tour Banca del Cuor Ilgiornaleditalia.it - Screening cuore completo e gratuito, riparte 'Truck tour'con tappa in 28 città Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuodell’Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - La salute delprima di tutto. Il 25 ottobrela Campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare 'Banca del Cuor

Screening cuore completo e gratuito - riparte 'Truck tour'con tappa in 28 città - Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato dal professor Michele Gulizia per la Fondazione per il Tuo cuore - sottolinea una nota della Fondazione per il tuo cuore - a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l'accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, ... (Liberoquotidiano.it)

