Quotidiano.net - Morto Fethullah Gulen, per Ankara mente del golpe del 2016

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Èa 83 anni, influente predicatore islamico turco, ritenuto daladel tentatocontro il presidente Recep Tayyip Erdogan del 15 luglio. La notizia è stata pubblicata da Herkul, sito vicino al predicatore, e viene ripresa dai maggiori media turchi.si è spento in Pennsylvania, dove viveva dopo essersi trasferito negli Usa nel 1999, senza più tornare in Turchia. Capo di una confraternita religiosa con milioni di seguaci,inizialfu alleato di Erdogan ma nel 2012 i due entrarono in conflitto e il presidente turco lo accusò di avere architettato il tentatodel