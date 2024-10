Lanotiziagiornale.it - “La Russa si deve dimettere, le sue parole sono pericolosissime”: parla Zanella (Avs)

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Luana, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera dei deputati, in questo momento è in corso un vero e proprio scontro tra poteri? Il governo sta cercando, magari per motivi solamente elettorali, lo scontro frontale con la magistratura? “Credo che si muovano sulla base degli umori quotidiani, non riescono a programmare nulla. Anche questo capitolo davvero preoccupante penso sia frutto di una situazione che gli è sfuggita di mano. Certo, poi alzare i toni serve sempre a coprire i disastri: dalla terribile esperienza dei Cpr in Albania alla Manovra finanziaria”. Come giudica ledel presidente del Senato Ignazio La? “Clamorose,, ed espressione dei più profondi e indicibili intendimenti di una destra a cui piacerebbe non avere nessun contropotere con cui interloquire.