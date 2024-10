HPL: Una vita di Lovecraft – Raccontare l’uomo dietro allo specchio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ci sono autori che segnano la nostra crescita come lettori più di altri. Ci sono poi scrittori che, per giungere alla fama e al livello di celebrazione che meritano, devono prima morire, per poi essere riscoperti e celebrati in forma postuma. Pochissimi tra questi ultimi hanno però la capacità di rivoluzionare un genere a tal punto da costruire un’eredità talmente ricca e narrativamente potente, da ispirare generazione dopo generazione altri autori che si cimentano nei più disparati media. Questo però è il caso di H.P. Lovecraft che, con le sue opere, ha ispirato generazioni di autori, rapito generazioni di lettori ma che eppure condusse anche un’esistenza abbastanza misera. Nerdpool.it - HPL: Una vita di Lovecraft – Raccontare l’uomo dietro allo specchio Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ci sono autori che segnano la nostra crescita come lettori più di altri. Ci sono poi scrittori che, per giungere alla fama e al livello di celebrazione che meritano, devono prima morire, per poi essere riscoperti e celebrati in forma postuma. Pochissimi tra questi ultimi hanno però la capacità di rivoluzionare un genere a tal punto da costruire un’eredità talmente ricca e narrativamente potente, da ispirare generazione dopo generazione altri autori che si cimentano nei più disparati media. Questo però è il caso di H.P.che, con le sue opere, ha ispirato generazioni di autori, rapito generazioni di lettori ma che eppure condusse anche un’esistenza abbastanza misera.

