Giudici e migranti: che cosa dice il Diritto (Di lunedì 21 ottobre 2024) La questione dell'accordo tra Italia e Albania in materia di cooperazione migratoria e la recente sentenza del Tribunale ordinario di Roma Imolaoggi.it - Giudici e migranti: che cosa dice il Diritto Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La questione dell'accordo tra Italia e Albania in materia di cooperazione migratoria e la recente sentenza del Tribunale ordinario di Roma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti in Albania - è scontro con i giudici. Oggi il Consiglio dei ministri. Mattarella invita al dialogo - 30. No alle logiche di parte, dunque. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha utilizzato il palco del festival delle Regioni e delle Province per lanciare un allarme sul fronte della collaborazione istituzionale. ANSA/DONATO FASANO Meloni prepara il decreto In questo clima ad alta tensione l'esecutivo prepara il decreto legge con cui, nel Consiglio dei ministri programmato alle ... (Quotidiano.net)

La decisione dei giudici di Roma : il rientro di 12 migranti in Italia per violenze di genere e diritti umani - Questo articolo esplora le motivazioni che hanno portato alla decisione dei giudici romani, gli aspetti legali e le implicazioni politiche di tale sentenza. Ciò suggerisce che secondo i giudici, il contesto socio-politico di questi Paesi non garantirebbe la sicurezza necessaria a queste categorie vulnerabili. (Gaeta.it)

Oggi Cdm sui migranti in Albania - il governo Meloni verso un nuovo decreto per sfidare i giudici - Il Consiglio dei ministri si riunirà alle 18 di oggi, lunedì 21 ottobre, per discutere tra le altre cose di un decreto che intervenga sulla situazione dei centri migranti in Albania. L'intenzione sarebbe quella di aggiornare l'elenco dei Paesi considerati sicuri, sfidando le decisioni dei giudici di Roma e della Corte europea. (Fanpage.it)