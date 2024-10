A Villa Necchi Campiglio la mostra del libro antico (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 - Opere di eccezionale rarità e bellezza, come il patrimonio librario della Biblioteca del Castello di Masino a Caravino, saranno in mostra venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre a Villa Necchi Campiglio a Milano. In questa location si svolgerà la "mostra del libro antico e raro", un evento organizzato dal Fai in collaborazione con l'associazione Librai antiquari d'Italia che coinvolgerà le più rinomate librerie antiquarie italiane e internazionali e darà ai visitatori l’opportunità di ammirare e acquistare volumi di grande valore storico e culturale. Cosa sarà esposto Negli spazi della Villa saranno presenti oltre trenta espositori, che metteranno in mostra manoscritti alle prime edizioni di capolavori della letteratura mondiale, incunaboli, legature artistiche, libri autografati, prime edizioni del Novecento e libri d’artista. Ilgiorno.it - A Villa Necchi Campiglio la mostra del libro antico Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 - Opere di eccezionale rarità e bellezza, come il patrimonio librario della Biblioteca del Castello di Masino a Caravino, saranno invenerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre aa Milano. In questa location si svolgerà la "dele raro", un evento organizzato dal Fai in collaborazione con l'associazione Librai antiquari d'Italia che coinvolgerà le più rinomate librerie antiquarie italiane e internazionali e darà ai visitatori l’opportunità di ammirare e acquistare volumi di grande valore storico e culturale. Cosa sarà esposto Negli spazi dellasaranno presenti oltre trenta espositori, che metteranno inmanoscritti alle prime edizioni di capolavori della letteratura mondiale, incunaboli, legature artistiche, libri autografati, prime edizioni del Novecento e libri d’artista.

