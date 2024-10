Sinner vince il Six Kings Slam: piega Alcaraz in 3 set (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannik Sinner si è preso la sua rivincita contro Carlos Alcaraz. Ieri, sabato 19 ottobre, il numero 1 Atp ha battuto il rivale spagnolo nella finale del Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si è giocato a Riad, in Arabia Saudita, che aveva in palio un montepremi da capogiro. Sinner, vincendo Trentotoday.it - Sinner vince il Six Kings Slam: piega Alcaraz in 3 set Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Janniksi è preso la sua rivincita contro Carlos. Ieri, sabato 19 ottobre, il numero 1 Atp ha battuto il rivale spagnolo nella finale del Six, il torneo-esibizione che si è giocato a Riad, in Arabia Saudita, che aveva in palio un montepremi da capogiro.ndo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam : super premio da 6 milioni - (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. L'azzurro, numero 1… L'articolo Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Sinner vince il Six Kings Slam - battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il n.1 del mondo supera il rivale spagnolo in tre set - 1 del mondo, battendo il rivale e amico Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, il ricco torneo esibizione di Riad in Arabia Saudita, si è aggiudicato il super premio messo in palio. . L’altoatesino ha avuto la meglio sullo spagnolo in tre set (6-7, 6-3, 6-3) riuscendo a resettare dopo il primo set perso al tiebreak e mettendo in. (Gazzettadelsud.it)

VIDEO Sinner-Alcaraz 2-1 : la sintesi della Finale del Six Kings Slam - Discriminante nell’incrocio il 64% di punti ottenuti con la seconda rispetto al 33% dello spagnolo. In questo 2024, infatti, l’azzurro aveva sempre perso contro lo spagnolo che, in un modo o nell’altro, era sempre riuscito a spuntarla. Un successo che è valso a Sinner 6 milioni di dollari, ma il valore è ancora più alto nelle convinzioni di Jannik. (Oasport.it)