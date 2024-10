Dailymilan.it - Milan, hai visto Rafael Leao? Okafor e Chukwueze trascinatori. Tutti i voti

(Di domenica 20 ottobre 2024)lasciato in panchina:trascinano Paulo Fonseca alla vittoria contro l’Udinese.Samuelscatenato e Noahin super fiducia: i due esterni rossoneri hanno sfruttato a pieno la chance di partire dal primo minuto concessagli da Paulo Fonseca e non hanno assolutamente fatto rimpiangere, ma anzi Il portoghese è, infatti, stato per 90 minuti in panchina e nessuno ha notato la sua assenza. Sì, perché sia il nigeriano che lo svizzero hanno messo in campo una grande prestazione. La loro partita è stata, così, valutata con ottimi voti da parte dei maggiori quotidiani italiani. Partiamo, quindi, con il giudizio del Corriere della Sera:: “Il gol vittoria è suo per metà: sprint poderoso. Sacrificato al 45’ per ragioni tattiche”. VOTO 6.5: “Il gol dopo sette mesi e molto altro.