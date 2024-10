"La stella polare di quei giudici, il loro grimaldello": Albania, Paragone durissimo contro le toghe rosse | Video (Di domenica 20 ottobre 2024) giudici contro il governo. Un copione che continua a ripetersi. L'ultimo capitolo è lo stop del tribunale di Roma ai centri di trattenimento per migranti in Albania, una dichiarazione di guerra all'esecutivo Meloni. Una vicenda che sta radicalizzando lo scontro tra magistratura e politica, un caso che ha scatenato la rabbia di Giorgia Meloni. E una decisione, quella delle toghe, difficile da comprendere per la maggioranza dell'opinione pubblica. Di questo caso se ne parla a 4 di Sera, il programma di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella trasmessa sabato 19 ottobre. E tra gli ospiti ecco Gianluigi Paragone, che commenta la vicenda-Albania con toni durissimi. "La gente ha capito, la sintesi è: il governo porta i migranti in Albania e i giudici li riportano in Italia - premette Paragone -. Liberoquotidiano.it - "La stella polare di quei giudici, il loro grimaldello": Albania, Paragone durissimo contro le toghe rosse | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024)il governo. Un copione che continua a ripetersi. L'ultimo capitolo è lo stop del tribunale di Roma ai centri di trattenimento per migranti in, una dichiarazione di guerra all'esecutivo Meloni. Una vicenda che sta radicalizzando lo stra magistratura e politica, un caso che ha scatenato la rabbia di Giorgia Meloni. E una decisione, quella delle, difficile da comprendere per la maggioranza dell'opinione pubblica. Di questo caso se ne parla a 4 di Sera, il programma di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella trasmessa sabato 19 ottobre. E tra gli ospiti ecco Gianluigi, che commenta la vicenda-con toni durissimi. "La gente ha capito, la sintesi è: il governo porta i migranti ine ili riportano in Italia - premette-.

