Classifica Album 11-17 ottobre: Night Skinny entra direttamente al primo posto

(Di domenica 20 ottobre 2024) Larealizzata sui dati raccolti da Fimi e Gfk, vede nella settimana dall’11 al 17una new entry, che irrompe nella top ten raggiungendo la prima posizione.11-17: due new entry in top ten In discesa dalla vetta dellaconquistata la scorsa settimana i Coldplay con Moon Music, decimo lavoro in studio di Chris Martin e soci arrivato a tre anni di distanza di Music Of The Spheres, certificato platino. Alla #9, la prima new entry della top ten, The Freak Show di Naska, terzodell’artista marchigiano contenente i feat di Gemitaiz e Greg William nel secondo singolo estratto, Berlino. In salita di tre posizioni dalla #11 alla #8. La Divina Commedia Deluxe di Tedua, pubblicato ad un anno di distanza dalla versione sei volte disco di platino.