Napoli, centinaia in corteo contro il G7 della Difesa: scontri tra manifestanti e polizia – il video (Di sabato 19 ottobre 2024) scontri tra manifestanti anti G7 e forze di polizia nella centrale piazza Carità, a Napoli. I manifestanti si sono avvicinati alle forze dell’ordine ed hanno usato come scudo tre grossi manifesti di cartone, al di sopra dei quali hanno fatto volare pietre e bottiglie. La polizia ha risposto con dei fumogeni e poi con i manganelli. I manifestanti sono quindi arretrati, ma la situazione è rimasta tesa. Poco prima i manifestanti del corteo contro il G7 avevano improvvisamente deviato il loro percorso, girando su via Mezzocannone, invece di proseguire verso Piazza Bovio, il luogo dove la manifestazione sarebbe dovuta finire, secondo l’autorizzazione concessa. I manifestanti hanno cominciato a correre, con la polizia costretta a inseguirli. Ilfattoquotidiano.it - Napoli, centinaia in corteo contro il G7 della Difesa: scontri tra manifestanti e polizia – il video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024)traanti G7 e forze dinella centrale piazza Carità, a. Isi sono avvicinati alle forze dell’ordine ed hanno usato come scudo tre grossi manifesti di cartone, al di sopra dei quali hanno fatto volare pietre e bottiglie. Laha risposto con dei fumogeni e poi con i manganelli. Isono quindi arretrati, ma la situazione è rimasta tesa. Poco prima idelil G7 avevano improvvisamente deviato il loro percorso, girando su via Mezzocannone, invece di proseguire verso Piazza Bovio, il luogo dove la manifestazione sarebbe dovuta finire, secondo l’autorizzazione concessa. Ihanno cominciato a correre, con lacostretta a inseguirli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - partito il corteo pro Palestina : centinaia i manifestanti - Alla testa del corteo uno striscione con la scritta: “Contro le vostre guerre Palestina libera – No G7 – No ddl 1660?. Sono circa 300 gli attivisti che stanno partecipando alla manifestazione. È partito da piazza Garibaldi il corteo organizzato da centri sociali e associazioni napoletane raccolte sotto la sigla “Rete Napoli contro la guerra” in concomitanza con i lavori del G7 della Difesa. (Lapresse.it)

Protesta contro il G7 della Difesa a Napoli : oltre 400 manifestanti in corteo - Le manifestazioni come quella di Napoli dimostrano come il dissenso possa unirsi in modo coeso, trasformando una protesta in un movimento capace di attirare l’attenzione su temi che riguardano il benessere collettivo. Facebook WhatsApp Twitter Nel pomeriggio di oggi, un ampio corteo di protesta ha preso avvio da Piazza Garibaldi a Napoli, in segno di opposizione al G7 della Difesa. (Gaeta.it)

G7 Difesa a Napoli - manifestanti bloccano la rampa di accesso all’autostrada e il Porto - Alcuni manifestanti hanno bloccato la rampa di accesso all'autostrada, nella zona Est di Napoli: protesta contro il G7 della Difesa in programma da oggi in città.Continua a leggere . (Fanpage.it)