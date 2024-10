Migranti: Iv presenterà denuncia a Corte Conti su hotspot Albania (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formale alla Corte dei Conti indicando Giorgia Meloni come responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del centro Migranti in Albania. Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Non agli spot della Premier". Lo scrive su X Francesco Bonifazi, deputato di Iv. Liberoquotidiano.it - Migranti: Iv presenterà denuncia a Corte Conti su hotspot Albania Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Lunedì prossimo presenteremo unaformale alladeiindicando Giorgia Meloni come responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del centroin. Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Non agli spot della Premier". Lo scrive su X Francesco Bonifazi, deputato di Iv.

