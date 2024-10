Crosetto ha aperto i lavori del G7 Difesa. A Napoli anche Rutte e Borrell (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Il ministro Guido Crosetto ha aperto i lavori del G7 Difesa, che si svolge al Palazzo Reale di Napoli. Crosetto ha accolto le delegazioni dei Paesi del gruppo dei sette. Sono presenti anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. L'arrivo di Crosetto in Piazza del Plebiscito è stato accompagnato dalle note dell'inno nazionale. Quella ospitata dall'Italia è la prima riunione del G7 della Difesa nella storia. Le delegazioni sono guidate John Healey, Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito; Bill Blair, ministro della Difesa del Canada; Boris Pistorius, ministro federale della Difesa della Germania; Gen Nakatani, ministro della Difesa del Giappone; Lloyd Austin, Segretario della Difesa degli Usa; Sebastien Lecornu, ministro delle Forze armate della Francia. Agi.it - Crosetto ha aperto i lavori del G7 Difesa. A Napoli anche Rutte e Borrell Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Il ministro Guidohadel G7, che si svolge al Palazzo Reale diha accolto le delegazioni dei Paesi del gruppo dei sette. Sono presentiil segretario generale della Nato, Mark, e l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep. L'arrivo diin Piazza del Plebiscito è stato accompagnato dalle note dell'inno nazionale. Quella ospitata dall'Italia è la prima riunione del G7 dellanella storia. Le delegazioni sono guidate John Healey, Segretario di Stato per ladel Regno Unito; Bill Blair, ministro delladel Canada; Boris Pistorius, ministro federale delladella Germania; Gen Nakatani, ministro delladel Giappone; Lloyd Austin, Segretario delladegli Usa; Sebastien Lecornu, ministro delle Forze armate della Francia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crosetto ha aperto i lavori del G7 Difesa. A Napoli anche Rutte e Borrell - Un "prezioso colloquio" lo ha definito Crosetto, in occasione del G7 Difesa" che sottolinea anche in un post sui social che l'Italia e il Giappone sono "uniti da storica amicizia". Area indo-pacifico cruciale per l'Italia". "Il Global combat air programme (GCAP) deve essere primo passo verso una sempre più profonda collaborazione - afferma Crosetto - nel settore delle tecnologie avanzate, nella ... (Agi.it)

Crosetto : “Israele rispetti le basi Unifil - rischio conflitto aperto è reale” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Dopo il nuovo attacco israeliano alle postazioni Unifili in Libano, il ministro della Difesa Guido Crosetto fa il punto nell'informativa al Senato sui recenti spari contro le sedi della missione. (Webmagazine24.it)

Crosetto : “Israele rispetti le basi Unifil - rischio conflitto aperto è reale” - "L'Italia lo ha ribadito più volte: riconosciamo il diritto di Israele a difendersi ma con la stessa forza chiediamo che si attenga alle […]. (Adnkronos) – Dopo il nuovo attacco israeliano alle postazioni Unifili in Libano, il ministro della Difesa Guido Crosetto fa il punto nell'informativa al Senato sui recenti spari contro le sedi della missione. (Periodicodaily.com)