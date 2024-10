Anteprima24.it - Controlli in Valle Ufita: scoperta piantagione di canapa e sventati furti

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn tutti i Comuni della, sono proseguite le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità volute dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano – attraverso il contemporaneo impiego di ben cinque equipaggi – ha coordinato mirati servizi che hanno interessato in modo particolare i comuni di Fontanarosa, Sturno e Frigento. Proprio nel comune “della paglia e della pietra” i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno scoperto una minidiindiana, prodotta da un 63enne della zona, che aveva già mietuto e messo in essiccazione in un capanno a sua disposizione tre piante del particolare vegetale, del peso complessivo di oltre mezzo chilo.