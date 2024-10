Comune, due uffici speciali. In pista il ritorno di Parenti (Di sabato 19 ottobre 2024) Quattro macro aree, due nuove direzioni, due uffici speciali e una relazione stretta tra sindaca e direttori per una verifica costante della strategia di governo della città e il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di mandato. È stato definito lo schema generale di riorganizzazione della struttura comunale che adotta una nuova articolazione e un diverso riparto delle competenze tra i servizi. La nuova organizzazione è frutto di un lavoro che ha visto coinvolti l’assessora al Personale Laura Sparavigna, la direttrice generale e la direttrice del personale. Anzitutto sono previste quattro macro aree che faranno capo ad altrettanti direttori e che avranno una funzione di coordinamento: ‘servizi interni’, welfare’, ‘urbanistica, ambiente, attività economiche e turistiche, protezione civile’ e ‘servizi tecnici, grandi infrastrutture e sistema tramviario’. Lanazione.it - Comune, due uffici speciali. In pista il ritorno di Parenti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Quattro macro aree, due nuove direzioni, duee una relazione stretta tra sindaca e direttori per una verifica costante della strategia di governo della città e il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di mandato. È stato definito lo schema generale di riorganizzazione della struttura comunale che adotta una nuova articolazione e un diverso riparto delle competenze tra i servizi. La nuova organizzazione è frutto di un lavoro che ha visto coinvolti l’assessora al Personale Laura Sparavigna, la direttrice generale e la direttrice del personale. Anzitutto sono previste quattro macro aree che faranno capo ad altrettanti direttori e che avranno una funzione di coordinamento: ‘servizi interni’, welfare’, ‘urbanistica, ambiente, attività economiche e turistiche, protezione civile’ e ‘servizi tecnici, grandi infrastrutture e sistema tramviario’.

