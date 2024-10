Cityrumors.it - Vinicius, clamoroso: si tatua il nome della figlia, ma scopre che non è lui il padre

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il calciatore brasiliano ha fatto questa incredibile scoperta dopo le sorprendenti rivelazioni dell’ex fidanzata in una storia di Instagram La più grande gioia che la vita può regalare. Tutto l’entusiasmo che può derivare dall’apprendere di diventare papà per la prima volta, può portare arsi ilche stava per nascere, per sottolineare e ricordare per sempore un legame che sarà eterno, per il resto dei giorni. A meno di non scoprire che le cose alla fine sono andate diversamente e che un “piccolo imprevisto” può scombinare tutto e risultare devastante. Unggio di troppo per il calciatore – Cityrumors.it –Tobias è un difensore brasiliano ex Real Madrid, oggi in forza allo Shakhtar Donets, la squadra ucraina costretta per le note vicende a giocare sempre in campo neutro le partite del proprio campionato.