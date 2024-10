Verona inaugura una nuova area di sicurezza all’aeroporto Catullo per migliorare l’efficienza dei servizi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, l’aeroporto Catullo di Verona ha celebrato l’inaugurazione della nuova area di sicurezza del Progetto Romeo, parte integrante del piano di sviluppo del terminal. Questo progetto riveste un’importanza cruciale per il potenziamento delle infrastrutture aeronautiche e mira a migliorare l’esperienza dei passeggeri in un contesto di crescente afflusso di viaggiatori. Progetto Romeo: un’operazione di riqualificazione e ampliamento Il Progetto Romeo prevede significativi interventi di riqualificazione e ampliamento nell’area partenze dell’aeroporto Catullo. La superficie attuale passerà da 24.840 a 36.370 metri quadrati, includendo oltre 10.000 metri quadrati di ristrutturazione delle aree esistenti. Gaeta.it - Verona inaugura una nuova area di sicurezza all’aeroporto Catullo per migliorare l’efficienza dei servizi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, l’aeroportodiha celebrato l’zione delladidel Progetto Romeo, parte integrante del piano di sviluppo del terminal. Questo progetto riveste un’importanza cruciale per il potenziamento delle infrastrutture aeronautiche e mira al’esperienza dei passeggeri in un contesto di crescente afflusso di viaggiatori. Progetto Romeo: un’operazione di riqualificazione e ampliamento Il Progetto Romeo prevede significativi interventi di riqualificazione e ampliamento nell’partenze dell’aeroporto. La superficie attuale passerà da 24.840 a 36.370 metri quadrati, includendo oltre 10.000 metri quadrati di ristrutturazione delle aree esistenti.

