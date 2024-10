Signora cade mentre un bimbo gioca a pallone con i suoi amici. I genitori pagano per i danni fatti: “Mamma e papà hanno obbligo di educare al rispetto delle regole” (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Corte di Cassazione, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, ha ribadito un principio fondamentale in materia di responsabilità genitoriale: i figli rispondono delle colpe dei propri genitori, soprattutto quando non sono in grado di dimostrare di aver impartito loro un'adeguata educazione e di aver esercitato una sorveglianza adeguata. L'articolo Signora cade mentre un bimbo gioca a pallone con i suoi amici. I genitori pagano per i danni fatti: “Mamma e papà hanno obbligo di educare al rispetto delle regole” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Corte di Cassazione, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, ha ribadito un principio fondamentale in materia di responsabilitàale: i figli rispondonocolpe dei propri, soprattutto quando non sono in grado di dimostrare di aver impartito loro un'adeguata educazione e di aver esercitato una sorveglianza adeguata. L'articolouncon i. Iper i: “dial” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Giulia Sangiorgi, da Il Paradiso delle Signore alla serie sugli 883? - Chi è Giulia Sangiorgi, l'attrice de Il Paradiso delle Signore 9 e di Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie sugli 883? Età e vita privata ... (tvserial.it)

I genitori risarciscono il passante caduto per l’urto durante la partita di calcetto in strada - La Cassazione, sentenza n. 27061 depositata oggi, ha affermato che vi è una responsabilità diretta che concorre con quella del minore per non impedito il fatto dannoso ... (ntplusdiritto.ilsole24ore.com)

I genitori pagano per i danni fatti dai figli maleducati - Risarcita una signora caduta per colpa del minore che giocava a pallone. Per i giudici una buona educazione e la vigilanza avrebbero evitato il danno ... (ilsole24ore.com)