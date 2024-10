Salernitana vs Spezia: le probabili formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I granata puntano alla vittoria per avvicinarsi alle zone alta, ma i liguri sono un cliente scomodo come dimostra l’assenza di sconfitte. Salernitana vs Spezia si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Arechi. Salernitana VS Spezia: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un inizio faticoso, i granata sembrano essersi ripresi con due pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite. La classifica è soddisfacente con 11 punti e la zona playoff a portata di tiro, ma serve un colpo grosso per dare continuità . I liguri si presentano in Campania come unica squadra imbattuta in tutto il campionato. Sport.periodicodaily.com - Salernitana vs Spezia: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I granata puntano alla vittoria per avvicinarsi alle zone alta, ma i liguri sono un cliente scomodo come dimostra l’assenza di sconfitte.vssi giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un inizio faticoso, i granata sembrano essersi ripresi con due pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite. La classifica è soddisfacente con 11 punti e la zona playoff a portata di tiro, ma serve un colpo grosso per dare continuità . I liguri si presentano in Campania come unica squadra imbattuta in tutto il campionato.

Spezia-Salernitana : D’Angelo presenta la sfida con entusiasmo e analizza la condizione dei suoi giocatori - “Cercheremo di cambiare in base allo stato di forma e alle caratteristiche degli avversari,” ha affermato, dimostrando la volontà di studiare a fondo il modo di giocare dei campani. D’Angelo ha enfatizzato che “l’essenza di questo sport, per chi gioca e per chi allena, è dimostrare di essere capace anche davanti a tante persone. (Gaeta.it)

La sosta restituisce abbondanza : la Salernitana è pronta per sfidare lo Spezia - Ci saranno Iervolino, i tifosi delle grandi occasioni e anche (e soprattutto) abbondanza. La seconda sosta del campionato, complici gli impegni delle Nazionali, ha restituito in alcuni casi un po' di stanchezza - Hrustic si aggrega oggi, reduce dalla trasferta in Giappone con la sua Australia -... (Salernotoday.it)

La carica dei tifosi granata per Salernitana-Spezia : il dato parziale della prevendita - Si prevede un bel colpo d'occhio sugli spalti per Salernitana-Spezia, ripresa delle ostilitĂ dopo la pausa del campionato di Serie B per gli impegni delle Nazionali. Il 19 ottobre alle ore 15, la squadra di Martusciello giocherĂ al cospetto della consueta cornice di pubblico, che assicurerĂ ... (Salernotoday.it)